TV Korschenbroich im Topspiel Top-Offensive gegen beste Abwehr

Am Samstagabend steigt in der Waldsporthalle das Spitzenspiel zwischen dem Tabellendritten TV Korschenbroich und dem Tabellenzweiten HC Weiden. Beide Teams weisen momentan 15:7-Punkte und die Tordifferenz von plus 30 auf und liegen damit einen Zähler hinter dem Spitzenreiter aus Remscheid.