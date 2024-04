Aufstieg rückt näher TV Korschenbroich nimmt auch die Hürde TuSEM Essen

Überragend war insbesondere die Vorstellung von Kreisläufer Maximilian Eugler, er immerhin zehn Treffer erzielte. Das ist umso bemerkenswerter, weil er die Woche über nicht trainieren konnte und lediglich im Angriff eingesetzt wurde. Er war jedoch nicht alleine, wenn es darum ging, die Zähne zusammenzubeißen. In der Abwehr übernahm Daniel Ventura seinen Part, der sich am Donnerstag noch den Ellenbogen aufschlug und genäht werden musste. Aber auch der Rückraum mit Henrik Schiffmann, Mats Wolf, Dustin Franz und Til Klause wusste mehr als zu überzeugen und schuf mit guten Eins-gegen-eins-Aktionen gegen die offensiv ausgerichtete Deckung der Hausherren immer wieder für Freiräume. „Max hat schon ein tolles Spiel gemacht, wurde aber auch immer wieder glänzend in Szene gesetzt“, so Wolf. „Natürlich bin ich mit der zweiten Halbzeit mehr als zufrieden, insgesamt war es der Erfolg einer funktionierenden Mannschaft.“