Handball-Regionalliga TV Korschenbroich mit Reaktion, Borussia mit weiterem Rückschlag

Die Gründe dafür waren vielfältig. Die Abwehr machte einen ordentlichen Job und war gut auf die quirligen Langenfelder Angreifer eingestellt. Im Tor bot wiederum Felix Krüger eine starke Vorstellung mit einer Quote von runde 50 Prozent gehaltener Bälle. Und auch der Angriff wusste einmal mehr zu überzeugen: Stets hatte man die richtigen Antworten parat, denn die SG versuchte mit den verschiedensten Deckungsvarianten den TVK aus dem Konzept zu bringen. So wechselte Langenfeld zwischen den Formationen 5:1, 6:0 und 4:2 und streute ab und an auch eine Manndeckung ein – der Erfolg allerdings blieb aus.