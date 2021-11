Spitzenreiter der Handball-Regionalliga : TV Korschenbroich macht es am Ende noch spannend

Handball-Regionalliga Dank eines erkämpften 31:29-Erfolges beim TV Rheinbach verteidigte der TV Korschenbroich die Tabellenspitze, wies spielerisch jedoch kleinere Defizite auf.

In den Anfangsminuten deutete zunächst überhaupt nichts darauf hin, dass es auf eine überaus spannende Begegnung hinauslaufen könnte. Die Schützlinge des Korschenbroicher Trainers Dirk Wolf erwischten einen Start nach Maß und lagen schnell mit 4:1 in Front. Das war jedoch nur eine Momentaufnahme. Im Angriff der Gäste schlichen sich nach und nach Unzulänglichkeiten ein. Insbesondere technische Fehler nutzte Rheinbach aus und bestrafte diese konsequent mit erfolgreich vorgetragenen Tempogegenstößen. So holten die Hausherren Tor um Tor auf. Als TVK-Kreisläufer Maximilian Tobae dann kurz vor dem Halbzeitpfiff noch eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe kassierte, war Rheinbach erneut zur Stelle, nutzte die numerische Überlegenheit aus und ging erstmals mit zwei Toren in Führung. „Mit unseren Fehlern haben wir Rheinbach wieder ins Spiel gebracht“, ärgerte sich Wolf.