TV Korschenbroich in der Regionalliga : Heimsieg mit Makel

David Biskamp war mit sechs Treffern der beste Torschütze des TV Korschenbroich beim Heimsieg gegen den BTB Aachen. Foto: Dieter Wiechmann

Handball-Regionalliga Nach drei coronabedingten Spielabsagen bestreitet der TV Korschenbroich gegen BTB Aachen wieder ein Ligaspiel. Am Ende steht ein Heimsieg. Trainer Dirk Wolf sieht dennoch einige Punkte, die ihm nicht gefallen haben.

Nach drei Wochen coronabedingter Spielpause kehrte der TV Korschenbroich am Samstagabend in den Spielbetrieb zurück. Vor 250 Zuschauern in der Waldsporthalle empfing Korschenbroich den Tabellenvierten BTB Aachen, gegen den man in der Hinrunde eine 19:24-Niederlage kassierte. Nun glückte die Revanche: Am Ende stand ein 33:30 (22:14)-Heimerfolg für den TVK.

Es war insbesondere die erste Halbzeit, in der die Hausherren brillierten und den Gegner fast an die Wand spielten. Zunächst passte einfach alles zusammen: Die Abwehr arbeitete aggressiv und überaus konzentriert und auch das Zusammenspiel mit den Torhütern war exzellent.

INFO Aufstellungen und Torschützen TV Korschenbroich Felix Krüger, Max Jäger - Henrik Schiffmann (3), Lukas Bark, Sascha Wistuba, Steffen Brinkhues (5), Nicolai Zidorn (3), Mats Wolf (4), Maximilian Tobae (3), Justin Kauwetter (3), David Biskamp (6/3), Marcus Neven (1), Philip Schneider (1), Dustin Franz (4). Trainer: Dirk Wolf. BTB Aachen Benedikt Schüler, Niclas Elsen - Aaron Erst (5), Philipp Wydera, Tim Quetting, Robin Bleuel (3), Carsten Jacobs (11/6), Simon Breuer-Herzog, Christoph Uerlings (1), Felix Horn (5), Oliver Rückels (1), Noah Wudtke (1), Sven Käsgen (2), Laurens Creuts (1). Trainer: Martin Becker.

Daraus resultierte eine Vielzahl von Tempogegenstößen. Auch das gebundene Spiel konnte sich an diesem Abend durchaus sehen lassen. Die Spielabläufe funktionierten und die sich bietenden Chancen nutze der TV Korschenbroich. Die Konsequenz daraus war eine 8:3-Führung nach noch nicht einmal zehn Spielminuten. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt sah sich der Aachener Trainer Martin Becker gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Die allerdings brachte nicht den gewünschten Erfolg für die Gäste. Denn Korschenbroich dominierte in der Folge weiter und in der 25. Minute erzielte Kreisläufer Maximilian Tobae bereits den Treffer zur deutlichen 19:9-Führung.

Zu diesem Zeitpunkt sah es nach einem Debakel für die Gäste aus. Bis zum Pausenpfiff gelang es dem BTB dann allerdings noch, mit 14:22 etwas Ergebniskosmetik zu betreiben. „In den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit haben wir leider einige Chancen nicht nutzen können und uns auch den einen oder anderen technischen Fehler geleistet, aber ansonsten war es eine fast perfekte Halbzeit“, sagte der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf.

Nach der Pause sah es dann erst einmal nicht so rosig für Korschenbroich aus – Aachen hatte den deutlich besseren Start und verkürzte auf 18:23. Das gefiel Wolf überhaupt nicht. Er nahm seinerseits eine Auszeit, um seine Mannen wieder in die richtige Spur zu bringen. Der Trainer schien die richtigen Worte gefunden zu haben, denn seine Schützlinge legten einen Zahn zu und es gelang dem TVK, die Führung auf 28:20 zu erhöhen.

Korschenbroich fühlte sich sicher und schien wieder alles im Griff zu haben, allerdings waren dann erneut alte Mängel zu erkennen. Mit unnötigen Fehlern, Unkonzentriertheiten und einigen technischen Missgeschicken brachte man die Aachener zurück ins Spiel – die Gäste kamen noch einmal bis auf drei Tore heran. Mehr jedoch ließ der TVK dann nicht zu.

„Ich hatte zwar auch im zweiten Durchgang, der eine einzige Katastrophe war, zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir verlieren“, betonte Wolf nach dem Schlusspfiff, fügte aber zugleich an: „Allerdings müssen wir diese Halbzeit mit einer ganz anderen Einstellung angehen. Das war aber auch nicht das erste Mal in dieser Saison, dass die Konstanz fehlte. Wir müssen es einfach schaffen, den Sack früher zuzumachen, um den Gegner nicht wieder ins Spiel zu bringen. Bis dato ist es für uns noch gut gegangen, dass Blatt kann sich jedoch auch ändern.“