David Klinnert über seinen zeitnahen TVK-Weggang „Ich glaube an die Chance auf den Aufstieg“

Gegner Der TVK erwartet erneut eine Wundertüte, wenn die Zweitvertretung des Bergischen HC am kommenden Samstag in die Waldhalle kommt. Wer aufläuft, ist gewissermaßen erst vor kurz vor dem Anpfiff klar. Die Möglichkeit, dass Spieler aus der Ersten Mannschaft auflaufen, besteht, denn der Erstligist ist bereits am Freitagabend in Balingen gefordert. „Wir werden sehen, was auf uns zukommt“, so der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. „Die meisten Spieler sind uns bekannt und sollten sie mit von der Partie sein, können wir in der Besprechung immer noch darauf eingehen. Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, haben wir bereits einen wichtigen Aspekt erfüllt“, so Wolf.

Spielplan Die Hausherren dürfen sich keinen Ausrutscher erlauben, wollen sie ihre Aufstiegsträume nicht begraben. In den vergangenen Partien praktizierten die Gäste einen „Hau-Ruck-Handball“, denn die Anzahl ihrer geworfenen Tore ist schon enorm. „Wenn wir wenig Fehler produzieren, nehmen wir dem BHC schon einmal die Chance auf Tempogegenstöße und ansonsten müssen wir eine kompakte Deckung stellen, den Gegner frühzeitig attackieren und gut verrutschen, dann haben wir schon viel erreicht“, fordert Wolf. Im Angriff mache er sich kaum Sorgen, denn der HC kassiere auch viele Tore.

Kader Bis auf Henrik Ingenpaß, der noch an seiner Verletzung im Oberschenkel laboriert, stehen Trainer Wolf wohl alle Spieler zur Verfügung.