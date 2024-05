Letzter Spieltag der Regionalliga Wie der TVK der Borussia noch zum Klassenerhalt verhelfen kann

Am vergangenen Wochenende machte der TV Korschenbroich den Aufstieg in die Dritte Liga perfekt – mit Auswirkungen auf die komplette bisherige Woche. „Gefühlt haben die Jungens die ganze Woche gefeiert“, so der scheidende Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf, der jedoch betont: „Jetzt gilt es noch einmal vernünftig zu trainieren und den Fokus auf das letzte Saisonspiel zu Hause gegen die SG Langenfeld zu legen.“