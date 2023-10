Regionalligist stellt sich neu auf TV Korschenbroich gibt neues Führungsteam bekannt

Nachdem in den vergangenen Wochen noch einige Tätigkeiten abzuschließen waren, darunter das Geschäftsjahr 2022/23 abzuschließen, erfolgte im Rahmen einer Gesellschafterversammlung Ende August die Ernennung einer neuen Geschäftsführung durch den Vorstand des TV Korschenbroich. In dieser werden in Zukunft Klaus Weyerbrock und Jan Wolf die Geschäftsführung gemeinsam übernehmen.