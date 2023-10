Derbysieg in der Regionalliga Korschenbroich behält gegen Borussia die Oberhand

Anfangs überraschten die Borussen mit einer Angriffsvariante: Zugunsten eines siebten Feldspielers nahmen sie bei ihren Angriffen den Torhüter heraus. Zunächst zeigte das Wirkung, denn die Borussia führte mit 1:0 und 2:1. Als diese Variante wegen einer Zeitstrafe allerdings nicht fortgeführt werden konnte, kam auch der TVK ins Spiel und erzielten drei Treffer in Folge. Die Gladbacher ließen jedoch nicht von dieser Variante ab, doch als dann sogar der Korschenbroicher Torhüter Felix Krüger das verwaiste Tor traf, wurde die Überzahlvariante nach einer weiteren Zeitstrafe nicht mehr genutzt. „Wir haben versucht, Korschenbroich aus dem Rhythmus zu bringen, was uns wegen der Zeitstrafen aber nicht geglückt ist“, sagte der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska, der insgesamt mit dem Auftritt in der ersten Halbzeit nicht zufrieden war: „Leider haben wir uns im Angriff zu viele Fehler geleistet, die auch sofort bestraft wurden. Die Würfe sind nicht richtig vorbereitet worden: Entweder haben wir zu überhastet abgeschlossen oder sind immer an dem überragenden Korschenbroicher Torhüter gescheitert.“