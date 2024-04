Aufstieg rückt näher TV Korschenbroich feiert Kantersieg gegen Bergischen HC II

Zwar gingen die Hausherren sehr konzentriert an die Aufgabe heran, dennoch hatten sie in den ersten fünf Minuten leichtere Anlaufschwierigkeiten, lagen zunächst 3:4 zurück. Doch so allmählich griffen die Rädchen ineinander und der Express nahm Fahrt auf. Mit vier Treffern in Folge zeigten die Schützlinge von Trainer Dirk Wolf erstmals deutlich auf, wer Herr im Haus ist. Insbesondere die Deckung machte einen guten Job. So waren es Steffen Brinkhues und Maximilian Eugler, die im Mittelblock über 60 Minuten kaum zu überwinden waren und ihre Mitspieler glänzend lenkten. Kam dann ein Ball durch, war er zumeist sichere Beute des starken Felix Krüger im Tor des TVK.