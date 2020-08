Handball-Saison verschoben : TV Korscheinbroich muss späteren Start hinnehmen

Korschenbroich Der Start der Handball-Saison unter anderem in den Regionalligen der Region wurde um drei Wochen verschoben. Der TV Korschenbroich hätte gerne den ursprünglichen Termin beibehalten.

In der vergangenen Woche traten der Handballverband Mittelrhein und der für die Regionalligen zuständige Handball Nordrhein an die jeweils angeschlossenen Vereine heran, um auf Grundlage eines Stimmungsbildes über den geplanten Saisonstart am 29./30. August zu beraten. Nach intensiven Diskussionen innerhalb der Verbände und unter Berücksichtigung der allgemeinen Situation der Corona-Pandemie wurde entschieden, den Saisonstart um drei Wochen auf das Wochenende vom 19./20. September zu verlegen.