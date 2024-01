Drei Niederlagen in der Oberliga Handballteams verpatzen Jahresauftakt

Dagegen war der TV Lobberich beim Turnerbund Wülfrath ohne Chance und verlor deutlich mit 27:34. Die Gäste lagen schnell mit 5:11 im Hintertreffen, kamen danach zwar immer wieder etwas heran, waren jedoch nie in Schlagdistanz. Grund war die hohe Anzahl an Fehlern im Angriff und auch das Rückzugsverhalten funktionierte nicht immer. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie ist völlig verunsichert“, sagte der Lobbericher Spielertrainer Christopher Liedtke. „Seit Anfang Januar dürfen wir in unserer Sporthalle bei den Trainingseinheiten und den Spielen nicht mehr harzen. Sich daran zu gewöhnen, ist gar nicht so einfach und so häufen sich bereits im Training die Fehler. Beim Gegner darf dann wieder geharzt werden und wir müssen uns erneut neu einstellen. Was die Stadt uns da auferlegt hat, ist für uns eine Wettbewerbsverzerrung.“