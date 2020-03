Handball-Verbandsliga : Ein weiterer Schritt Richtung Oberliga

Handball-Verbandsliga Der TV Geistenbeck gewinnt das Spitzenspiel beim TSV Kaldenkirchen verdient 26:21 und baut seinen Vorsprung weiter aus. Dagegen wurde die Begegnung zwischen der Turnerschaft Lürrip und der HSG Wesel abgesagt.

Nach dem 26:21 (13:13)-Erfolg des TV Geistenbeck im Spitzenspiel beim Tabellenzweiten TSV Kaldenkirchen können die ersten Sektflaschen wohl so langsam kalt gestellt werden. Bei noch acht ausstehenden Begegnungen beträgt der Vorsprung nun sieben Punkte. Es fehlen also noch fünf Siege, und der Aufstieg in die Oberliga ist perfekt – vorausgesetzt die Verfolger lassen keine Federn mehr. Denn ansonsten könnten die Feiern schon früher beginnen.

Mit einer sehr gut gefüllten Sporthalle in Kaldenkirchen war eine Voraussetzung für ein Spitzenspiel bereits vor dem Anpfiff gegeben, den Rest erledigten die beiden Konkurrenten dann auf dem Parkett. Von der ersten Sekunde an schenkten sich beide Teams nichts und kämpften verbissen um jeden Ball. Während die Gäste einmal mehr durch ihre Kompaktheit bestachen, war es bei den Hausherren zunächst Maik Tötsches, der dem Spitzenreiter mehr Sorgen als erwünscht bereitete. So entwickelte sich ein munteres Spielchen, in dem Kaldenkirchen die Nase zumeist knapp vorne hatte, auch wenn kurzfristig eine neue Ausrichtung von Nöten war, da Tötsches mit einer Manndeckung bedacht wurde.