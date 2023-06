Saisonfazit TSV Kaldenkirchen Trotz vieler Nackenschläge die Liga gehalten

Das Gesicht der Mannschaft wird sich verändern. Dennis van Wesel zieht es beruflich in das Münsterland, wo er sich einen neuen Verein suchen wird. Jens Niehoff schließt sich in Essen einem Verbandsligisten an, Piet Rongen und Niek Kuik beenden ihre Laufbahnen. Und Guus Killars wird nur noch sporadisch zur Verfügung stehen.