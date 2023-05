Kreispokal-Endrunde in Mönchengladbach Handballer gehen auf der letzten Rille in das Final Four

Am Wochenende wird das Final-Four in den Pokalwettbewerben der Männer und Frauen des Handballkreises Mönchengladbach in der Jahnhalle ausgetragen. Die Begegnungen im Halbfinale finden am Samstag statt, und tags darauf folgen die beiden Finalspiele. Bei den Frauen gehen der Oberligist Rheydter TV und der Verbandsligist HSV Wegberg, der gerade den Aufstieg in die Oberliga feierte, an den Start. Beide Teams stehen sich auch in der ersten Partie gegenüber. Das zweite Halbfinale bestreiten der Bezirksoberligist Turnerschaft Lürrip und der Verbandsligist ATV Biesel.