Volle Halle beim ASV Süchteln feiert Premierensieg im Derby gegen Lürrip

Auch nach dem Wechsel änderte sich zunächst nicht sehr viel und die Gäste aus Lürrip blieben weiterhin auf Schlagdistanz, obwohl sie in der Abwehr kaum noch Gegenwehr leisteten. „Jedes Mal haben wir nach einer längeren Pause Schwierigkeiten“, so Elis. „In der Abwehr wird nicht mehr verschoben und das Eins-gegen-eins-Verhalten lässt auch einige Wünsche offen.“ Der ASV nutzte diese Schwäche clever für sich aus und strahlte von allen Positionen Torgefahr aus. In den letzten zehn Minuten gelang es dann auch, sich entscheidend abzusetzen. „Die 350 Zuschauer haben uns getragen. Vor und für diese Kulisse spielen zu dürfen, ist für uns noch immer etwas Besonderes. Heute hat mir das Angriffsspiel gut gefallen und auch die Tatsache, dass wir in der Deckung die Dinge umgesetzt haben, die wir in der Woche zuvor intensiv trainiert haben“, so Giesen. Lürrips Trainer Elis sagte im Anschluss: „Ich kann nur hoffen, die Jungs lernen aus den Fehlern und machen es nächste Woche gerade in der Abwehr wieder deutlich besser. Es war eine verdiente Niederlage, die meines Erachtens am Ende etwas zu hoch ausgefallen ist. Der entscheidende Faktor war für mich das Plus an Erfahrung auf Süchtelner Seite.“