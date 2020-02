Handball-Regionalliga : Opladen weist den TVK in die Schranken

Handball-Regionalliga Trainer Dirk Wolf ist zwar mit einigen Entscheidungen der Schiedsrichter unzufrieden, sieht die Gründe für die Niederlage jedoch im eigenen Team. Damit rutscht Korschenbroich auf den dritten Tabellenplatz der Regionalliga ab.

Selbst für die Daueroptimisten unter den Anhängern des TV Korschen­broich dürfte nach der schmerzlichen 26:34 (14:17)-Niederlage im Spitzenspiel beim Tabellenführer TuS Opladen der Traum vom Aufstieg in die Dritte Liga nun ausgeträumt sein – zumal Opladen auch den besseren direkten Vergleich gegenüber dem TVK aufweist. So beträgt der Rückstand zwar nun sieben Punkte, aber um vorbeiziehen zu können, muss der Liga-Primus acht Zähler liegen lassen, während sich Korschenbroich dabei bis zum Saisonende schadlos halten müsste.

Für die Gäste fing es dabei gar nicht so schlecht an. Die Abwehr agierte bissig und war stets auf der Höhe. Zudem wurden die Angriffsaktionen flüssig und erfolgreich vorgetragen. Lohn dafür war ein kleiner Vorsprung, wie beim Zwischenstand von 9:7 in der 17. Minute. Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff dann der erste kleinere Rückschlag für die Korschenbroicher: Im Angriff vergaben sie einen Siebenmeter und in der Abwehr war Steffen Brinkhues etwas zu ungestüm, verursachte seinerseits einen Siebenmeter für die Hausherren und erhielt für die Aktion außerdem noch eine Zeitstrafe. So gelang es dem Spitzenreiter erstmals in Führung zu gehen, die sie dann noch ein klein wenig ausbauten.