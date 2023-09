Schwieriges Auswärtsspiel in Remscheid Wie der TV Korschenbroich einen Fehlstart verhindern will

Nach dem durchwachsenen Saisonstart muss der TV Korschenbroich aufpassen, nicht früh in der Saison den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Denn auch am dritten Spieltag wartet eine schwierige Aufgabe, wenn der TVK am Samstag bei der HG LTG/HTV Remscheid gastiert. Die Hausherren legten einen Start nach Maß hin und gewannen gegen Dormagen II mit 35:29 und in Aachen mit 30:27. Bei einem weiteren Erfolg hätten sie bereits vier Punkte Vorsprung – und der TVK den Fehlstart perfekt.