Vor Duell mit Aachen Was Trainer Dirk Wolf trotz Erfolgslauf beim TVK bemängelt

„Es wird wichtig sein, zu alter Stärke in der Deckung zu finden, über 60 Minuten die Konzentration nicht zu verlieren, Fehler zu minimieren und die sich bietenden Chancen zu nutzen. Lediglich dann haben wir eine Chance gegen den OSC, den ich persönlich in der Tabelle viel weiter oben gesehen hätte, was aber auch zeigt, wie ausgeglichen die Liga ist“, so Rogawska. Neben dem Trainer müssen die Borussen zudem noch auf Kreisläufer Aaron Jennes verzichten, ansonsten sind alle Spieler an Bord.