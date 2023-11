Handball-Regionalligisten Korschenbroich und Borussia Die Reise geht ins Bergische

Am vergangenen Wochenende hatte die Borussia zu ihrem Glück spielfrei, denn einige Aktive waren erkrankt. Allerdings hat sich das auch nachteilig auf das Training ausgewirkt. „Ich wollte die Zeit nutzen, um intensiv an den Missständen zu arbeiten, was aber leider nicht möglich war, da bei den Einheiten kaum noch Spieler waren“, so Rogawska. Personell hat sich etwas getan. Niklas Berner fällt mit Leistenproblemen wohl länger aus und der Einsatz von Niklas Berner ist noch ungewiss, weil er eventuell am Spieltag Vater wird.