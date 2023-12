Handball-Klubs Korschenbroich und Borussia Gegen Wundertüten und Schlusslichter

Nach der 30:34-Niederlage am letzten Wochenende im Spitzenspiel gegen den HC Weiden gilt es für den TV Korschenbroich wieder zurück in die Spur zu finden. Gelegenheit dazu bietet sich am Samstagabend bei der SG Langenfeld. Wenn man die Tabelle betrachtet, sollte es eine machbare Aufgabe sein, stehen die Hausherren doch am Tabellenende. Im Normalfall würde jeder Trainer davor warnen, dieses Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen, was in diesem Fall aber nicht notwendig ist, denn die SG bezwang Mitte November den Liga-Primus aus Remscheid mit 34:33. „Es ist einfach Fakt, dass in dieser Liga jede Mannschaft in der Lage ist, jeden Gegner zu bezwingen. Es gibt einfach keinen leichten Gegner, gleichgültig wo er in der Tabelle stehen mag“, betont TVK-Trainer Dirk Wolf.