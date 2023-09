Nach Fehlstart des TVK Trainer Lansen hofft gegen Dinslaken auf ein „Klick-Erlebnis“

Dinslaken stellt eine sehr erfahrene Mannschaft, die ähnlich wie Dormagen versucht, lange Angriffe zu fahren – daher dürfen die Gastgeber keinesfalls die Geduld verlieren. „Nochmals: Stabilität in der Abwehr ist unabdingbar. Wir müssen die Konzentration hochhalten, den Gegner zu Fehlern zwingen und dann versuchen, über Tempo zum Erfolg zu kommen. Gegen Remscheid haben wir das über 45 Minuten schon recht gut gemacht, was aber nicht reichte. Die Phasen, wo ein kleiner Bruch im Spiel ist, kommen immer wieder mal vor. Sie dürfen aber nicht mehr so häufig und nicht mehr so lange bei uns auftreten.“