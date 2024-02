Regionalligist überzeugt gegen Bonn TVK ist zurück an der Tabellenspitze

Durch den Erfolg ist der TVK nun punktgleich mit Bonn, hat aber die bessere Tordifferenz und auch den besseren direkten Vergleich. Dahinter folgen gleich drei Mannschaften mit lediglich einem Punkt weniger auf der Habenseite, die aber alle Punkte liegen ließen. Remscheid verlor zu Hause gegen den Bergischen HC II mit 30:31, Dormagen II verlor 29:30 in Mönchengladbach und Weiden kam nicht über 29:29 bei TuSEM Essen II hinaus. Sieben Siege aus sieben Spielen würden reichen und Korschenbroich wäre am Ziel angelangt. Doch in dieser an Überraschungen nicht armen Liga ist das natürlich reine Theorie.