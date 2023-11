Pleite für TV Korschenrboich Defensiv zu fehlerhaft, offensiv nicht konsequent genug

Aachen begann mit einer taktischen Variante und agierten mit einer offensiven 4:2-Deckungsformation, um die beiden besten Korschenbroicher Torschützen Mats Wolf und Henrik Schiffmann aus dem Spiel zu nehmen. Das gelang bei beiden zwar recht gut, doch die Freiräume wurden dann von anderen Angreifern übernommen und so kamen die Gäste in den ersten 30 Minuten immerhin noch auf 19 Treffer. Allerdings trat das von Trainer Dirk Wolf zuletzt monierte mäßige Abwehrverhalten abermals ans Tageslicht. „Die Deckung ist einfach nicht das, was ich mir vorstelle“, ärgerte sich Wolf und fügte an: „Mir fehlt es an der Kompaktheit. Die einzelnen Abwehrspieler stehen zu oft isoliert da, ohne dass Hilfe vom Nebenspieler kommt. Abwehr kann eigentlich jeder, zwar nicht auf jeder Position, es ist aber lediglich eine Sache des Willens.“