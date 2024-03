Rückkehr an Tabellenspitze? TV Korschenbroich kann im Aufstiegskampf vorlegen

Lediglich eine Partie steht an diesem Wochenende auf dem Programm, wenn der TV Korschenbroich bereits am Freitagabend den BTB Aachen empfängt. Die Ausgangssituation ist klar: Mit einem Sieg können sich die Hausherren aus Korschenbroich die Tabellenführung von Bayer Dormagen II zurückholen. Das Aufstiegsrennen ist in Summe spannend wie selten in den vergangenen Jahren. Doch waren es vor zwei Wochen noch fünf Teams, die sich Aufstiegschancen ausrechnen durften, sind es nun aller Voraussicht nach nur noch drei Mannschaften.