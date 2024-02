TV Korschenbroich will zurückschlagen Die Niederlagen aus den Köpfen kriegen

Handball-Regionalliga · Der Jahresstart ging für den TV Korschenbroich gründlich in die Hose. Jetzt will man gegen MTV Dinslaken wieder in die Erfolgsspur finden. Borussia schließt eine englische Woche ab und tritt zum dritten Spiel binnen sieben Tagen gegen Langenfeld an.

02.02.2024 , 05:10 Uhr

Der Jubel des TVK gegen Remscheid währte nur vorübergehend, am Ende verlor man knapp mit 31:32. Foto: Sven Frank

Von Alyssa Pannwitz