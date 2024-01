TV Korschenbroich patzt gegen Remscheid Erneute Niederlage gegen Spitzenteam

Mit Ausnahme der Anfangsphase sahen die Zuschauer ein sehr schnelles und ausgeglichenes Spiel, denn in dieser Phase bekamen die Hausherren in der Deckung noch keinen richtigen Zugriff und sahen sich nach acht Minuten mit 2:6 im Hintertreffen. Als sie sich dann in der Abwehr stabilisierten, lief es dann wieder besser und ganz langsam schmolz der Rückstand wieder, sodass man beim Halbzeitpfiff wieder absolut in Schlagdistanz war. Den Schwung nahm der TVK dann auch mit in die zweite Halbzeit. Hinten ließ man nicht mehr viel anbrennen und Angriffsversuche waren sehr effektiv. So erzielte Kreisläufer Maximilian Eugler in der 38. Minute den Treffer zum 21:19, was eigentlich Sicherheit hätte geben sollen.