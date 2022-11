Zuletzt fünf Siege in Serie : TV Korschenbroich verlängert vorzeitig mit Trainer Lansen

Gilbert Lansen bleibt Trainer beim TV Korschenbroich. Foto: Sven Frank

Handball-Regionalliga Nach nur fünf Monaten verlängert der Verein den Vertrag mit seinem Trainer um ein weiteres Jahr. Am Wochenende geht es gegen den Aufsteiger Bergischen HC II.

Gilbert Lansen, Trainer des TV Korschenbroich, ist gerade einmal fünf Monate in Amt – und hat nun bereits seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. „Ich wusste, dass Gespräche mit den Jungs anstehen, hatte mir aber noch keine großartigen Gedanken gemacht, was meine Person betrifft. Umso mehr freue ich mich, bereits jetzt alles in trockenen Tüchern zu haben“, sagt Lansen.

Zu so einem frühen Zeitpunkt zu verlängern, zeigt auch die Wertschätzung des Vereins gegenüber seinem Trainer. „Gilbert hat in den zurückliegenden Monaten einen sehr überzeugenden Job gemacht und als Trainer und Persönlichkeit unserem jungen Team und den einzelnen Spielern die richtigen Impulse gegeben“, sagt der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock. Zuletzt lief es sportlich gut, nach fünf Siegen in Serie steht der TVK auf Platz zwei der Regionalliga. Dieser Erfolg kann natürlich auch Begehrlichkeiten wecken. Die Laufzeit des neuen Kontraktes wundert Lansen nicht. „Klar, manchmal werden auch Verträge über zwei Jahre abgeschlossen, was bei Spielern jedoch häufiger vorkommt. Für mich ist das so wirklich okay“, sagt der Übungsleiter. „Mit der momentanen Situation bin ich mehr als zufrieden. Im Vorfeld ist mir nicht zu viel versprochen worden, ich brauche mich wirklich fast nur um die Mannschaft zu kümmern, alle anderen Arbeiten werden mir abgenommen. Mit der Leistung des Teams sind wir sehr zufrieden und wollen es nach Möglichkeit auch zusammenhalten.“

Am Samstag empfängt der TVK den Aufsteiger Bergischer HC II in der Waldsporthalle. „Wenn wir es schaffen, an die Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen, dann sollten wir die nächsten beiden Punkte einfahren“, sagt Lansen. Der Gegner hat eine gesunde Mischung aus erfahrenen und talentierten Spielern und hat sich zunächst einmal den Klassenerhalt auf die Fahne geschrieben. Momentan rangiert er auf einem gesicherten Mittelfeldplatz. „Auch wenn unsere Ziele unterschiedlich sind, gibt es keinen leichten Gegner“, warnt Lansen. „Es gilt, sich auf uns zu konzentrieren und unsere Stärken auszuspielen.“