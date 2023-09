Regionalligisten TVK und Borussia Ungewissheit vor den Duellen gegen die Bundesliga-Reserven

Als Aufsteiger setzte Borussia Mönchengladbach gleich in seinem ersten Heimspiel der Regionalliga ein Ausrufezeichen und bezwang TuSEM Essen II deutlich mit 35:28. Am Samstag steht bei der Zweitvertretung des Bergischen HC die erste Auswärtsaufgabe auf dem Programm. Zwar verkauften sich die Hausherren in ihrem Spiel mehr als teuer, verloren in Bonn aber knapp mit 22:24. „Der BHC hat ein sehr starkes Team mit vielen jungen Spielern“, sagt der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska. „Allerdings haben sie auch zwei Linkshänder, die schon Erfahrungen in der Bundesliga sammeln konnten.“