TV Korschenbroich ist Regionalliga-Meister Der TV Korschenbroich macht den Aufstieg perfekt

Es ist immer ein Schub extra Motivation, wenn man gegen den Tabellenführer spielt und Weiden wollte im letzten Heimspiel auch noch einmal beweisen, warum es so lange Teil des Aufstiegsrennens war. So gingen die Hausherren sehr engagiert an diese Aufgabe heran. Dem TVK war zudem doch Nervosität anzumerken. Im Angriff fehlte noch der richtige Mut, in die Tiefe zu gehen, statt den ersten Gedanken auszuführen, griff man doch lieber zum zweiten. Würfe die sonst auf das gegnerische Gehäuse gefeuert wurden, wurden nicht genutzt und auch in der Abwehr fehlte es noch an der nötigen Konsequenz. In dieser Phase war es immer wieder Henrik Schiffmann, der bärenstark aufspielte, der seine Farben mit vielen gelungenen Aktionen im Rennen hielt. „Uns fehlte die Lockerheit und in manchen Szenen waren wir wie gelähmt“, so Wolf. So war die Begegnung über weite Strecken ausgeglichen, ehe sich Weiden bis kurz vor dem Seitenwechsel auf 15:13 absetzte. Doch der TVK konnte mit Willensstärke bis zum Pausenpfiff noch egalisieren.