Nach Sieg gegen Bonn Korschenbroich meldet sich im Titelrennen zurück

Das war ein echter Paukenschlag: Der TV Korschenbroich demontierte am Samstag den bis dahin verlustpunktfreien Tabellenführer TSV Bonn vor 430 Zuschauern in der Waldsporthalle mit 41:30 (18:14). Damit hat sich die Mannschaft wieder an die Tabellenspitze herangekämpft und einmal mehr seine Heimstärke unter Beweis stellen können. Dabei musste der TVK auf den verletzten Til Klause verzichten.