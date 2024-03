Knapper Sieg gegen Aachen TV Korschenbroich klettert zurück auf Platz eins

Beim TVK waren Mats Wolf und Steffen Brinkhues angeschlagen, standen aber dennoch zur Verfügung und kamen auch zum Einsatz. Henrik Schiffmann musste zunächst beruflich absagen, setzte dann jedoch alle Hebel in Bewegung und erschien kurz vor dem Anpfiff. Vor der ersten Sekunde an war es ein kampfbetontes Spiel. Bei den Hausherren aus Korschenbroich war der Siegeswille absolut zu spüren, gingen sie doch mit einer enormen Leidenschaft an diese Aufgabe heran. Zunächst war die Begegnung ausgeglichen, ehe sich die Gastgeber beim Zwischenstand von 8:6 einen kleineren Vorsprung erarbeitet hatte. Es folgte jedoch eine Phase aus technischen Fehlern, einem Stürmerfolul und vergebenen Abschlüsse, in der Aachen mit 10:8 in Führung ging. In der 20. Minute lag Aachen sogar mit 13:10 vorne. Bis zum Pausenpfiff kam Korschenbroich allerdings noch zum Ausgleich.