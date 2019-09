Handball-Regionalliga : Wistuba macht das Dutzend voll

Handball-Regionalliga Der TVK feiert mit einem 33:25 gegen den Aufsteiger aus Weiden einen gelungenen Start in der Regionalliga. Überragender Werfer der Korschenbroicher war ihr Kapitän.

Einen gelungenen Saisonstart feierte der TV Korschenbroich, der in der gut gefüllten Waldsporthalle den Aufsteiger HC Weiden mit 33:25 (19:10) in die Schrankten wies. „Natürlich bin ich mit dem Auftakt zufrieden“, sagte TVK-Trainer Dirk Wolf nach dem Schlusspfiff. „Wir hatten zwar einige Höhen und Tiefen in unserem Spiel, aber ich denke, dass das für das erste Spiel auch völlig normal ist. Besonders zufrieden bin ich mit unserem Tempospiel, das schon sehr gut funktioniert hat.“