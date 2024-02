Handball-Regionalligist müht sich zum Sieg TV Korschenbroich macht es unnötig spannend

Vor über 400 Zuschauern erwischten die Hausherren in der Waldsporthalle einen gelungen Start und erspielten sich schnell einen 4:1-Vorsprung. Das stärkte allerdings nicht gerade das Selbstvertrauen, denn in der Folgezeit ging es bereits mit den Fehlwürfen los. Häufig scheiterten sie am stark aufgelegten OSC-Schlussmann Julian Borchert. Überhaupt war die Begegnung von den Torhütern geprägt, denn auf der anderen Seite verzweifelten die „Olympischen“ immer wieder an Korschenbroichs Felix Krüger, der einen absoluten Sahne-Tag erwischte. Die Rheinhausener berappelten sich schnell und kamen Mitte der ersten Halbzeit zum Ausgleich, gingen in der 22. Minute gar mit 9:8 in Front.