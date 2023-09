Pleite am zweiten Spieltag TV Korschenbroich kassiert einen frühen Rückschlag

„Meines Erachtens erwischte er seinen Gegenspieler frontal, doch die Schiedsrichter wollen gesehen haben, dass er von der Seite in ihn hineingerauscht kam, und werteten das als grobes Foulspiel, was ich schon übertrieben fand“, so Lansen. Zwar drehten die Gäste in der Schlussphase nochmals auf, konnten den Rückstand jedoch nur noch bis auf zwei Treffer verkürzen. So blieb es beim 27:29 aus Sicht des TVK und der damit verbundenen ersten überraschenden Pleite in dieser noch jungen Saison.