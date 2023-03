TV Korschenbroich im Aufstiegsrennen Das Hoffen auf einen Patzer von Interaktiv Ratingen geht weiter

Im Hinspiel setzten sich seine Schützlinge nach hartem Kampf mit 36:32 durch und seit dieser Partie sammelten die Gäste immerhin zwölf weitere Punkte. Aufhorchen ließen die Essener gerade in den letzten beiden Begegnungen, als sie zunächst nur knapp mit 37:38 in Ratingen verloren und darauf gegen Remscheid mit 31:29 die Oberhand behielten. Allerdings hat das Team auch immer wieder mal Ausrutscher in den negativen Bereich dabei, wie etwas vor einem Monat, als die TuSEM-Reserve beim damaligen Schlusslicht aus Dinslaken deutlich mit 28:35 verloren.