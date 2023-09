TV Korschenbroich hat Spitzenreiter zu Gast Ein Spiel, um den schwachen Start vergessen zu machen

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge hat der TV Korschenbroich wieder den Anschluss an die Tabellenspitze der Handball-Regionalliga hergestellt, darf sich mit zwei Niederlagen auf dem Konto aber keinen weiteren Ausrutscher leisten. Die nächste Gelegenheit, um wieder mehr Spannung in die Liga zu bringen, ist das Heimspiel gegen den TSV Bonn rrh. Die Gäste sind Tabellenführer, stellen das einzige Team ohne Verlustpunkt und gewannen das Spitzenspiel am vergangenen Wochenende gegen die Zweitvertretung von Bayer Dormagen mit 32:31 – wenn auch mit Glück.