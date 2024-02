Handball-Regionalligisten Korschenbroich und Mönchengladbach TVK geht in ein Entscheidungsspiel um den Aufstieg

Es muss aber auch vieles passen, um erfolgreich zu sein. Beide Mannschaftsteile der Korschenbroicher sollten von der ersten Sekunde an hellwach sein und das konstant über die gesamte Spielzeit bei beibehalten. Zuletzt war es häufiger der Fall, dass der TVK entweder im Angriff oder in der Abwehr zu überzeugen wusste, aber selten in beiden Teilen zusammen. „Wir fahren guter Dinge nach Bonn. Auch wenn Spiele in dieser kleinen und engen Halle immer etwas Besonderes sind, haben wir dennoch eine Chance“, sagt Wolf.