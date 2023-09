Nachfolger steht bereits fest TV Korschenbroich entlässt Trainer Gilbert Lansen

„Wir haben in den vergangenen Wochen sehr viele Gespräche mit den Spielern geführt und sind nach einer längeren Analyse zu der Erkenntnis gekommen, dass wir auf der Trainerposition eine Änderung vornehmen möchten. Die Entwicklung in den vergangenen Wochen und Monaten lässt uns leider daran zweifeln, in dieser Konstellation die gesteckten Ziele zu erreichen“, sagte der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock in der Mitteilung.