TV Korschenbroich vor unangenehmer Heimaufgabe : Das Überraschungsteam ist zu Gast

Handball-Regionalliga Gegen die SG Langenfeld fordert Korschenbroichs Trainer Gilbert Lansen einen weiteren Sieg, um oben dranzubleiben. Der Gegner spielt allerdings mit einer besonderen Spielform.

Vor fast genau einem Monat bestritt der TV Korschenbroich sein letztes Heimspiel, doch an diesem Wochenende ist es wieder so weit, wenn der TVK in der Waldsporthalle die SG Langenfeld empfängt. Die Gäste sind bis dato die Überraschungsmannschaft der Regionalliga und stehen mit 7:7-Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. In der Vorsaison kämpften sie noch bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt. Dennoch liegt die Favoritenrolle in dieser Begegnung beim TVK, gerade aufgrund der Leistung am vergangenen Wochenende, als Korschenbroich beim OSC dank einer Gala-Vorstellung mit 44:25 gewann. „Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir sehr stark gespielt“, sagt der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen. „Im Angriff hatten wir eine enorm hohe Effizienz, so stelle ich mir das vor.“