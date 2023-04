Aufstiegsrennen mit Interaktiv Handball TV Korschenbroich bleibt nach Sieg im Topspiel der lauernde Jäger

Handball-Regionalliga · Im Regionalliga-Spitzenspiel beim Tabellendritten HC Gelpe/Strombach geht der TV Korschenbroich erst nach 40 Minuten erstmalig in Führung – am Ende steht ein 36:31-Erfolg für die Gäste. Der TVK bleibt damit hinter Spitzenreiter Interaktiv in Lauerstellung.

23.04.2023, 14:31 Uhr

Jubel in der Eugen-Haas-Sporthalle: Vor 50 mitgereisten Fans gewinnt der TV Korschenbroich das Topspiel gegen HC Helpe/Strombach. Foto: Michael Jäger

Von Alyssa Pannwitz