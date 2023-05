Deutlicher Sieg gegen HSG Refrath Machtdemonstration des TVK am Ende der „Aufstiegssaison“

Bemerkenswert war auch der Auftritt in der Offensive, wo immerhin der verletzte Regisseur Mats Wolf ersetzt werden musste. Für ihn sprang Til Klause in die Bresche, der seine Kollegen äußerst geschickt führte, dabei ging auch er angeschlagen in dieses Spiel. „Zunächst gab es den Verdacht auf eine leichte Zerrung“, so der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen. Lansen fügte an: „Leider müssen wir nun von einem Muskelfaserriss ausgehen. Aber wie auch Henrik Schiffmann, der mit einer Fußverletzung spielte, hat er sehr viel Verantwortung übernommen. Besonders gut war auch, wie unsere Außenspieler immer wieder in Szene gesetzt wurden. Ansonsten konnten wir unser Tempospiel aufziehen und hatten auch eine wirklich gute Trefferquote.“