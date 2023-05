Regionalligist empfängt HSG Refrath/Hand TV Korschenbroich beschließt Saison gegen starken Aufsteiger

Zum Saisonabschluss erwartet der TV Korschenbroich in der heimischen Waldsporthalle die HSG Refrath/Hand. „Als Aufsteiger spielt die HSG eine wirklich starke Saison, was auch ihr ausgeglichenes Punktekonto bestätigt“, sagt TVK-Coach Gilbert Lansen, der nach Krankheit wiedergenesen ist und am Samstag die Geschicke seines Teams übernehmen wird.