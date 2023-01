Regionalligist zeigt Reaktion TV Korschenbroich weiß sein Publikum zu begeistern

Am kommenden Sonntag startet der TV Korschenbroich in eine englische Woche, in der die beiden noch offenen Spiele aus der Hinrunde nachgeholt werden müssen. Damit stehen drei Auswärtsspiele binnen sechs Tagen auf dem Programm: Zuerst geht es am 29. Januar (Anwurf 18 Uhr, Sporthalle Steinbreche) mit dem Gastspiel bei Aufsteiger HSG Refrath/Hand weiter. Am 1. Februar gastiert Gilbert Lansen mit seinen Mannen in der Hammfeldhalle beim Neusser HV (20.15 Uhr). Und am 4. Februar (19.45 Uhr, Sporthalle Würselen) tritt der TVK beim HC Weiden an.