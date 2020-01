Handball-Regionalliga : TVK weist Ratingen in die Schranken

Handball Regionalligist TV Korschenbroich erteilt dem selbsternannten Aufstiegsfavoriten SG Ratingen einen herben Dämpfer und überzeugt beim klaren 34:26-Erfolg. Dabei wurden die Schwächen des Gegners gnadenlos aufgedeckt.

Aus einer aufopferungsvoll kämpfenden Abwehr heraus, in der die beiden Torhüter Max Jäger und Felix Krüger jeweils eine Halbzeit lang einen überragenden Job machten, setzten sie den Kontrahenten mit einem enormen Tempo die gesamte Spielzeit gehörig unter Druck, was sich später noch auszahlen sollte. Zumindest sprang bis zum Pausenpfiff ein kleinerer Vorsprung heraus.

Nach dem Seitenwechsel wusste Ratingen zwar noch einmal auf 15:16 zu verkürzen, was sich aber im Nachhinein lediglich als ein kleines Strohfeuer entpuppte. Gleichgültig zu welchen taktischen Mitteln die Gäste, die als Saisonziel den Aufstieg in die Dritte Liga anvisiert haben, auch griffen, die Wolf-Schützlinge hatten stets die passende Antwort parat. In der Abwehr ließ der TVK nicht mehr viel anbrennen, denn aufopferungsvoll wurde um jeden Ball gekämpft, und im Angriff agierte er mit sehr viel Spielwitz, Konzentration und Entschlossenheit. David Biskamp erwies sich als sicherer Seibenmeter-Schütze, der bei elf Versuchen lediglich einmal patzte. Und Mats Wolf führte glänzend Regie, aber auch der Rest der Mannschaft wusste zu überzeugen. Beim Zwischenstand von 30:24 war dann in der 53. Minute die Vorentscheidung gefallen.