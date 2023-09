Lansen-Entlassung, Wolf-Rückkehr, Heimsieg So lief das kuriose Wochenende beim TV Korschenbroich

Das war ein echter Paukenschlag. Einen Tag vor der Partie gegen den MTV Dinslaken entließ der TV Korschenbroich seinen Trainer Gilbert Lansen. Platz eins und der damit verbundene Aufstieg in die Dritte Liga sind das ausgegebene Ziel. Nach dem Startsieg gegen Refrath gab es zwei Niederlagen in Dormagen und in Remscheid. „Wir sahen unsere Ziele gefährdet, begründete der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock die Trainerentlassung. Dabei führte das vierköpfige Management-Team auch Gespräche mit einzelnen Spielern, wie etwa dem Mannschaftsrat.