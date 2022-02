Handball-Regionalliga : Spiel des TV Korschenbroich fällt erneut aus

Handball-Regionalliga Kurzfristig ist die anstehende Auswärtspartie des TV Korschenbroich beim HC Weiden abgesagt worden. Beim Gegner gab es Corona-Fälle. Es ist der dritte Spielausfall in Serie für den TVK.

(dbr) Bereits die vergangenen beiden Spiele gegen die HSG Remscheid und die HSG Siebengebirge musste der TV Korschenbroich wegen positiver Corona-Testergebnisse in der eigenen Mannschaft und beim Gegner absagen. Nun kommt ein drittes spielfreies Wochenende hinzu. Denn auch die anstehende Auswärtspartie am Samstag beim HC Weiden fällt aus. Aufgrund zweier positiv getesteter Spieler bei Weiden sowie einem weiteren Verdachtsfall, haben sich beide Vereine in Absprache mit dem Staffelleiter der Regionalliga darauf verständigt, das Spiel auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen.