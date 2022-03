Zugänge, Abgänge, neuer Trainer : So plant der TV Korschenbroich die kommende Saison

Die wichtigste Personalie der kommenden Saison: Gilbert Lansen, zuvor Trainer beim Neusser HV, übernimmt das Amt von Dirk Wolf. Foto: Judith Michaelis

Analyse Handball-Regionalliga Das Aufstiegsrennen ist im vollen Gange. Deshalb ist auch noch nicht klar, ob der TV Korschenbroich in der kommenden Saison weiterhin in der Regionalliga oder doch in der Dritten Liga antreten wird. Ungeachtet dessen sind die Verantwortlichen bei der Kaderplanung schon fleißig. Eine Übersicht.

Die Hälfte seiner Spiele hat der TV Korschenbroich in der Regionalliga bislang bestritten und findet sich auf dem zweiten Tabellenplatz wieder – mit allen Chancen den Aufstieg in die Dritte Liga zu realisieren. Schon jetzt arbeiten die Verantwortlichen mit Hochdruck am Kader für die nächste Saison, ungeachtet der Ligazugehörigkeit. Die wohl größte Veränderung gibt es auf der Position des Trainers. Wie berichtet, hängt Dirk Wolf seine Schuhe an den Nagel. Sein Nachfolger wird Gilbert Lansen, der bis Ende letzten Jahres den Liga-Konkurrenten Neusser HV betreute und nach Bekanntgabe seines Wechsels mit sofortiger Wirkung freigestellt wurde.

„Für die Personalien ist in erster Linie der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock verantwortlich“, betont Lansen. „Allerdings bin ich von der ersten Sekunde an in die Kaderplanung integriert worden. Auch beim Thema laufende Verhandlungen oder Neuverpflichtungen werde ich von Klaus ständig mit den neuesten Informationen versorgt.“ Ein großes Plus für das nächste Handballjahr dürfte sein, dass der Großteil des Kaders zusammenbleibt. So wurden die Verträge mit Kapitän David Biskamp, Henrik Schiffmann, Nicolai Zidorn, Steffen Brinkhues, Maximilian Tobae, Lukas Bark und Marcus Neven verlängert. Hinzu kommt, dass Mats Wolf noch einen gültigen Vertrag hat. Das Gerüst steht also, wobei Torhüter Felix Krüger und Sascha Wistuba noch nicht verlängert oder abgesagt haben. Neben dem Trainer werden auch vier Spieler nicht mehr zur Verfügung stehen. Torhüter Max Jäger und Kreisläufer Philip Schneider beenden ihre Karriere, dagegen lehnten Justin Kauwetter und Dustin Franz ein Engagement ab und wechseln zum Neusser HV.

Viele Spieler aus dem aktuellen Korschenbroicher Kader haben ihre Verträge bereits verlängert. Darunter Kapitän David Biskamp. Foto: Dieter Wiechmann

INFO Der Kader des TVK für die Saison 2022/2023 Torhüter: / Feldspieler: David Biskamp (LA), Mats Wolf (RM), Henrik Schiffmann (RR), Nicolai Zidorn (RL), Steffen Brinkhues (RL), Maxi Tobae (KM), Max Eugler (KM), Lukas Bark (LA), Marcus Neven (RA), Henrik Ingenpaß (RR), Til Klause (RM) Trainer: Gilbert Lansen Abgänge: Dirk Wolf (unbekannt), Max Jäger, Philip Schneider (beide Karriereende), Justin Kauwetter, Dustin Franz (beide Neusser HV) Neuzugänge: Gilbert Lansen (Neusser HV), Max Eugler (TSV Bayer Dormagen II), Henrik Ingenpaß (Neusser HV), Til Klause (Neusser HV)

Im Gegenzug verliert der NHV zwei Spieler an die Korschenbroicher. Da wäre zunächst Henrik Ingenpaß, der für den rechten Rückraum und den Innenblock in der Deckung eingeplant ist. In der Jugend begann er bei der Turnerschaft Grefrath, spielte später dann für TuSEM Essen in der Jugend-Bundesliga. Im Seniorenbereich nahm er mit der Auswahlmannschaft des Handballverbandes Niederrhein am Länderpokal teil. Ingenpaß kommt aus einer Handballer-Familie. Seine Schwester Annika spielt in der Bundesliga bei der HSG Bad Wildungen Vipers und zählt zum erweiterten Kader der Nationalmannschaft. Sein Bruder Niklas spielt momentan beim Drittligisten HSG Konstanz.

Des Weiteren schließt sich auch Mittelangreifer Til Klause dem TVK an. Mit gerade einmal 20 Jahren bekam er schon Einsatzzeiten bei HC Rhein Vikings in der Zweiten Liga und spielte dort auch in der Dritten Liga. Bereits mit fünf Jahren begann er beim Neusser HV. Später gehörte er zur Auswahl des HVN und wurde auch zur Jugendnationalmannschaft eingeladen. Vom TSV Bayer Dormagen II, dem momentanen Spitzenreiter der Oberliga Mittelrhein, kommt der 25-jährige Kreisläufer Max Eugler zum TV Korschenbroich. Mit der B-Jugend des TSV konnte er die Deutsche Meisterschaft gewinnen und war in dieser Saison auch schon in der Zweitliga-Mannschaft der Dormagener auf dem Parkett.

Neuzugang aus Neuss: Henrik Ingenpaß (r.) kommt zum TVK. Foto: Michael Jäger

Damit sind die Planungen beim TVK aber noch nicht abgeschlossen. Auffällig, noch gibt es keine Zusage eines Torhüters. „In diesem Bereich sind wir noch nicht gut aufgestellt, aber in unseren Verhandlungen bereits sehr weit“, so Lansen. „Außerdem sind wir noch auf der Suche nach einem Rechtsaußen.“ Mit dem bisherigen Stand des Kaders ist der neue Coach dennoch schon sehr zufrieden. „Ich glaube, dass wir eine tolle Truppe zusammen haben, die selbst bei einem Aufstieg die Qualität haben sollte, in der Dritten Liga zu bestehen. Besonders freue ich mich darauf, mit Henrik und Til weiterarbeiten zu dürfen“, sagt Lensen über seine vorherigen Schützlinge aus Neuss. „Aber auch Max kenne ich sehr gut, weil er mit meinem besten Freund in Ratingen gespielt hatte. Wir haben eine gesunde Mischung aus Erfahrung und wirklich tollen Talenten. Ob nun Regionalliga oder Dritte Liga, wir sind auf jeden Fall gut gerüstet.“

Max Eugler wechselt aus Dormagen zum TV Korschenbroich. Foto: TVK