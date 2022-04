Handball-Regionalligist mit „Mammutprogramm“ : So hart wird der Saisonendspurt des TV Korschenbroich

Der TV Korschenbroich hat ein strammes Programm in der Regionalliga vor der Brust. Foto: Michael Jäger

Handball-Regionalliga Auf den TV Korschenbroich warten in den kommenden Wochen entscheidende Spiele in der Regionalliga. Darunter die Duelle gegen die direkten Konkurrenten im Aufstiegsrennen. Am Samstag ist aber zunächst der TV Rheinbach zu Gast.

Von Alyssa Pannwitz

Nach der kurzen Osterpause steht für den TV Korschenbroich nun der Saisonendspurt in der Regionalliga vor der Tür – und der hat es in sich. Innerhalb der kommenden drei Wochen sind immerhin noch sechs Begegnungen zu bestreiten. Dabei geht es unter anderem gegen die beiden Aufstiegskonkurrenten interaktiv Handball und den TV Aldekerk. „Das ist schon ein echtes Mammutprogramm“, betont der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf.

Vor der Partie am Samstag gegen den TV Rheinbach stehen drei Trainingseinheiten auf dem Programm. „Natürlich ist es enorm wichtig, wieder in unseren Rhythmus zu kommen“, beteuert Wolf. „Es gilt die Abläufe wieder zu verinnerlichen und bestimmte Dinge zu vertiefen. Eine weitere Aufgabe ist es, Felix Barwitzki weiter in unser Spielsystem einzubinden. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist, die Belastung vernünftig zu steuern, denn bereits am Dienstag geht es dann beim Tabellendritten in Aldekerk weiter.“

Das Saisonziel ist mit dem momentanen zweiten Tabellenplatz bereits erreicht, denn Rang drei oder besser wurde vor der Spielzeit ins Auge gefasst. Natürlich möchte man auch so erfolgreich wie möglich weiter machen, denn die Chancen auf den Aufstieg in die Dritte Liga sind ja durchaus noch gegeben, zumal der TVK punktgleich mit dem Spitzenreiter aus Ratingen ist. Aldekerk hat einen Minuspunkt mehr auf dem Konto als diese beiden Kontrahenten, hat aber bis dato auch drei Spiele weniger ausgetragen.

Den Platz an der Sonne zu ergattern, wird für den TVK allerdings alles andere als ein Selbstläufer. Zunächst können die Korschenbroicher bis zum letzten Spieltag nicht mehr auf einen kompletten Kader zurückgreifen, denn die Verletzungen von Sascha Wistuba und Dustin Franz sind so schwerwiegend, dass ein Einsatz in dieser Saison unrealistisch ist. Hinzu kommt noch, dass es fatal wäre einen Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Wie schnell ein vermeintlicher Favorit straucheln kann, hat der TVK bereits selber erleben müssen, als man Anfang April vor heimischem Publikum dem Schlusslicht HSG Siebengebirge mit 29:32 unterlag. Zwei weitere Male hatte man das Glück des Tüchtigen bei den knappen Erfolgen gegen Bonn (33:32) und in Neuss (24:23).

„Wie unsere Chancen stehen, ist absolut nicht vorhersehbar“, glaubt Wolf. „Bei einem normalen Saisonverlauf würde ich mich vielleicht eher festlegen, aber so sehen wir von Woche zu Woche, versuchen nach Möglichkeit die Punkte einzufahren und keine weiteren Spieler auf unsere Verletztenliste eintragen zu müssen. Außerdem spielen die drei Erstplatzierten alle noch gegeneinander, sodass zumindest für Spannung gesorgt sein dürfte.“

Diese soll nach Möglichkeit gegen den TV Rheinbach am Samstag vermieden werden. Dazu ist jedoch allerhöchste Konzentration von der ersten Sekunde an ein Muss. Bereits im ersten Aufeinandertreffen hatten die Korschenbroicher ihre liebe Mühe und Not und konnten sich nur knapp mit 31:29 durchsetzen. Dem Gegner gelang es bis dato lediglich zehn Punkte auf der Habenseite zu verbuchen, womit er auf dem vorletzten Tabellenplatz rangiert.