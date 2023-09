Nächste Pleite in Remscheid Mächtig Sand im Getriebe beim TV Korschenbroich

Remscheid wechselte den Torhüter und in den letzten 15 Minuten war Maximilian Conzen das Schreckgespenst für die Korschenbroicher. Hinzu kam in dieser Phase noch eine Vielzahl von Zeitstrafen für die Gäste, die dann gefühlt in ständiger Unterzahl agieren mussten. Zwar wurden weiterhin beste Chancen kreiert, doch die Trefferquote ließ nun doch viele Wünsche offen. „Sicherlich waren für mein Dafürhalten nicht alle Zeitstrafen gerechtfertigt, aber wir müssen dennoch an unserem Abwehrverhalten arbeiten“, so Lansen. „Am Ende hatten wir auch noch den einen oder technischen Fehler. Letztlich war Remscheid cleverer und wir sind an unserem Unvermögen gescheitert, deshalb war die Niederlage auch verdient.“